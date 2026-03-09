Във Велико Търново въвеждат онлайн купони за детска млечна кухня

Купоните за детската млечна кухня във Велико Търново вече ще се закупуват и онлайн. Още от понеделник – 9 март, Общината стартира новата платформа, чрез която родителите лесно и бързо ще могат да заявяват и закупуват ваучерите за храна.

Платформата „Виртуална кухня“ работи с платежния оператор ePay и ще е достъпна на уеб адрес https://dmkvt.uslugi.io. Създаването й е част от политиките за подобряване и развитие на услугата. Чрез сайта родителите ще могат да заявят нужните купони както за деня, така и за всеки ден в периода до четири седмици напред, а също и да изберат пункта, от който да получат порциите. Родителите могат да получат регистрационните си данни за платформата в пункта, от който взимат храната. Информацията за настоящите потребители е въведена служебно.

Ваучерите могат да се заявяват по електронен път в платформата от понеделник до сряда, а в четвъртък и петък могат да се закупят на място на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Марно поле” № 21 (на партерен етаж в ДКЦ 1 – Велико Търново), с работно време на пункта от 11:00 ч. до 12:30 ч.

За нови потребители на услугата „Детска млечна кухня“ е необходима регистрация в платформата и предоставяне в петдневен срок на място с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Марно поле” № 21, на следните документи: заявление за ползване на услугата, копие от удостоверение за раждане на детето, бележка от личен лекар с указания за хранителен режим и липса на алергии. След одобрение на заявката се издава регистрационен талон и своевременно активиране на достъп до услугата.

Остават в сила и всички хартиени купони.

Детска млечна кухня приготвя и предоставя топла, здравословна и разнообразна храна за деца от 6-месечна възраст до 3 години. По своя състав, качество и обработка менюто отговаря на възрастовите особености на детския организъм и на нормативните изисквания.

Ястията се приготвят по рецепти, включени в „Сборник с рецепти и ръководство за здравословно хранене на деца до 3-годишна възраст“, утвърден от Министерство на здравеопазването.