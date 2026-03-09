понеделник, март 9, 2026
Задържаха мъж, пребил зверски сестра си

32-годишен от П. Тръмбеш е задържан за домашно насилие.

В петък около 23,00 ч. съдействие в полицейското управление в Полски Тръмбеш е потърсила жителка на с. Климентово. Тя обяснила, че брат й й е нанесъл побой. Изпратеният на адреса полицейски екип е установил, че същата вечер в П. Тръмбеш жената е празнувала рожден ден, когато между нея и брат й е възникнал скандал, прераснал в побой.

След намесата на полицията мъжът е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. Образувано е досъдебно производство.

