14 медала за за КПС,,Етър 2000″ от плувния турнир ,,Добри Динев”

С 25 състезатели във всички възрастови групи се включи КПС,,Етър 2000″ в плувния турнир ,,Добри Динев”, проведен в Полски Тръмбеш за шеста поредна година.

При най- големите, над 16 години, Изабела Стойнова спечели златни медали на 100 метра съчетано плуване и 200 м свободен стил. В групата до 16 години Кристиян Атанасов се класира на пето място на 100 м св. стил.

При момчетата до 14 г, Петър Кьорчев е първи на 50 м бътерфлай и втори на 100 м св. стил.

В тази дисциплина Павел Пенев, Николай Христов и Преслав Младенов са съответно 5, 6 и 7- ми.

При девойките до 14 г, Светослава Сашева взе златото на 100 м св. стил, а Елеонора Иларионова е трета в тази дисциплина. На 50 метра бътерфлай Иларионова е първа, а Сашева втора. Никол Александрова е пета и в двете дисциплини.

Даниел Ралев спечели златните медали на 50 м св. стил и 50 м гръб при 12- годишните. Съотборникът му Митко Иванов е трети на 50 м св. стил, а Мартин Начев спечели бронзовия медал на 50 м гръб.

При момичетата в тази възраст Йоанна Енева е първа на 50 м св. стил и 50 м гръб, дебют направи 11- годишната Емиляна Йорданова.

“При най- малките дечица до 10 години имахме най- много участници, някои дебютираха успешно, а други подобриха личните си постижения.

Тук представителите ни бяха Екатерина Михайлова, Никол Кьорчева, Симона Димитрова, Симай Мустафова, Мирай Мустафова, Дария Ангелова, Петър Петров, Цветомир Михайлов, Елена Пенева, Антон Христов и Емил Чаталбашев”, информира треньорката Роза Георгиева.