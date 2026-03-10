вторник, март 10, 2026
Последни:
Полтава ремонт
Горещи новиниОбщество

170 паркоместа, тротоари и нов зелен пояс за 2 млн. евро на „Полтава“

Ана Райковска 118 четения 0 Comments

Махат 12 стари и опасни дървета, вместо тях засаждат нови и повече на брой

 

Основният ремонт на ул. „Полтава“ започна и ще бъде осъществен на етапи. Първо ще бъде разширен участъкът на „Полтава“ от ул. „Арх. Петър Матанов“ до ул. „Симеон Велики“.

В подножието на бул. „България“ ще се изгради нова подпорна стена, а скатното пространство между „България“ и „Полтава“ ще се използва за създаване на десетки нови паркоместа и нови зелени пространства.

Първият етап на реконструкцията струва 800 000 евро, а за проектиране и основен ремонт по втория етап ще бъдат вложени още 1,2 млн. Средствата са по Инвестиционната програма на държавата за общински проекти за 2025 г.

Полтава ремонт

Заради изграждането на подпорната стена ще бъдат премахнати 12 стари широколистни дървета, но ще бъдат засадени нови и повече на брой. Видовете са подбрани така, че да правят широка сянка.

Облагородени и благоустроени ще бъдат локалните платна към жилищните сгради по дължината на „Полтава“ – това включва асфалтиране, озеленяване, оформяне на паркоместа.

Проектът включва смяна на водопроводите, цялостно преасфалтиране, разширяване и значително увеличаване на паркоместата, реконструкция и на прилежащите междублокови пространства.

Цялата улица с дължина от 1,1 км – от пресечката с ул. „Арх. Петър Матанов“ до кръстовището с ул. „Симеон Велики“ при мола, ще бъде основно преасфалтирана, тротоарите също ще бъдат обновени.

Паркоместата ще са над 170.

Ана РАЙКОВСКА

 

 

Вижте още

Пиле с вино по древноримска рецепта и никюпски десерт от XVIII век сготвиха в кулинарно риалити край Никополис ад Иструм

БОРБА БГ 1167 четения 0

Горна Оряховица се включи в националната кампания „Бъди смел, бъди добър“

БОРБА БГ 133 четения 0

Продължава третирането против кърлежи и бълхи в парковете и зелените площи

Галина Георгиева 142 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *