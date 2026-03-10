170 паркоместа, тротоари и нов зелен пояс за 2 млн. евро на „Полтава“

Махат 12 стари и опасни дървета, вместо тях засаждат нови и повече на брой

Основният ремонт на ул. „Полтава“ започна и ще бъде осъществен на етапи. Първо ще бъде разширен участъкът на „Полтава“ от ул. „Арх. Петър Матанов“ до ул. „Симеон Велики“.

В подножието на бул. „България“ ще се изгради нова подпорна стена, а скатното пространство между „България“ и „Полтава“ ще се използва за създаване на десетки нови паркоместа и нови зелени пространства.

Първият етап на реконструкцията струва 800 000 евро, а за проектиране и основен ремонт по втория етап ще бъдат вложени още 1,2 млн. Средствата са по Инвестиционната програма на държавата за общински проекти за 2025 г.

Заради изграждането на подпорната стена ще бъдат премахнати 12 стари широколистни дървета, но ще бъдат засадени нови и повече на брой. Видовете са подбрани така, че да правят широка сянка.

Облагородени и благоустроени ще бъдат локалните платна към жилищните сгради по дължината на „Полтава“ – това включва асфалтиране, озеленяване, оформяне на паркоместа.

Проектът включва смяна на водопроводите, цялостно преасфалтиране, разширяване и значително увеличаване на паркоместата, реконструкция и на прилежащите междублокови пространства.

Цялата улица с дължина от 1,1 км – от пресечката с ул. „Арх. Петър Матанов“ до кръстовището с ул. „Симеон Велики“ при мола, ще бъде основно преасфалтирана, тротоарите също ще бъдат обновени.

Паркоместата ще са над 170.

Ана РАЙКОВСКА