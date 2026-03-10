Гол след гол на стадиона в Долна Оряховица домакините разгромиха пряк съперник за върха

Неочаквано като резултат разгромна победа, с оглед на представянето на отборите до момента, записа ФК “Долна Оряховица” срещу “Вихър” /Добри дял/.

Лидерът в класирането отнесе един от преследвачите си със 7:1 в среща от 12- я кръг в първенството на Областна футболна група- юг.

Мачът тръгна равностойно, но в 19- ата минута домакините откриха резултата.

Атака отдясно завърши с пас към Красимир Гавазов, който отблизо вкара за 1:0. Пет минути по- късно Васил Йовчев влезе отляво и подаде към Тодор Хаджиев за 2:0. Веднага след подновяването на играта обаче добридялци върнаха едно попадение. Мартин Иванов намере непокрития Георги Ганев и той бе точен за 1:2.

В 35- ата минута Красимир Гавазов се възползва от пробив на Васил Йовчев, за да вдигне на 3:1. Секунди преди да изтече редовното време Йордан Статев проби през центъра отбраната на “Вихър” и вкара за 4:1.

Отново той бе точен за 5:1 в 57- ата минута, след като се възползва от грешка на вратаря на гостите Кристиян Иванов. Десет минути преди да изтече редовното време Васил Йовчев се откъсна на фланга и стреля по диагонала за 6:1.

Крайното 7:1 фиксира Антоан Илиев в 84- ата минута. С успеха долнооряховчани събраха 33 точки и са еднолични водачи в класирането, а в следващия кръг гостуват на настоящия първенец “Спортист” /Козаревец/. “Вихър” /Добри дял/ пък приема втория в класирането ФК “Първомайци”.