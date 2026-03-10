Детски тим на „Болярчета“ спечели “Kronos Cup 2026”

Със златни медали и шампионска купа се завърна детският отбор на „Болярчета“, родени 2019 година, от Международния турнир “Kronos Cup 2026”, информира старши треньорът Николай Колев.

“Турнирът започна трудно за нашия отбор, но завърши по най-красивия възможен начин – със спечелена титла и много гордост за всички деца.

В началото на груповата фаза се усещаше напрежение. Въпреки че до този момент момчетата бяха печелили всеки турнир, на който са участвали, този път имаше притеснение и лека уплаха.

Първият мач обаче ни даде увереност – трудна, но много ценна победа с 3:2 срещу “Шампион” /Стара Загора/.

След това дойде и най-тежкият момент в турнира – загуба с 1:5 от “Кронос” /Пловдив/. Вместо да се пречупят обаче, децата показаха характер и от този момент нататък започна истинското им израстване.

Последваха успехи с 8:2 срещу “Берое” и 4:2 срещу “Искър”.

Така стигнахме до полуфинала, където се изправихме срещу сръбския тим “Атеканте” /Белград/, в чийто състав играеше и синът на сръбския национал Лука Йович, бивш нападател на италианския гранд „Милан“. Момчето показа много добри качества и се представи на високо ниво, което направи мача още по-интересен и оспорван.

Нашите футболисти обаче изиграха един от най-силните си мачове в турнира. С много борба, дисциплина и мъжка игра успяхме да спечелим полуфинала с 3:1.

На финала съдбата ни изправи отново срещу “Кронос”, който ни беше победил тежко в групите. Но този път нашите момчета бяха напълно различни – уверени, борбени и решени да вземат реванш.

След много здрава битка на терена спечелихме финала с 2:1 и напълно заслужено станахме шампиони на “Kronos Cup”.

Искам да кажа колко много се радвам и се гордея с тези деца и показаният от тях характер”, разказа Николай Колев.