Две пропуснати дузпи в Килифарево и пълен обрат на десет от Никюп

Рядко срещан футболен трилър наблюдаваха зрителите на двубоя между “Белица 2017” /Килифарево/ и “Олимпиакос” /Никюп/, завършил 2:5. Срещата от 12- я кръг в първенството на Областна футболна група- юг поднесе невероятно зрелище, в което имаше всичко. Седем гола, две пропуснати дузпи, червен картон и множество голови възможности белязаха мача. Валентин Сърменов откри резултата в полза на домакините в 30- ата минута, а в 33- та Янко Янков изравни- 1:1, при който резултат дойде почивката. Секунди преди нея Янков получи втори жълт и червен картон, оставяйки “Олимпиакос” с десет души. Две отсъдени дузпи в полза на домакините пропусна играещият им треньор Илко Трифонов, като при едната среля в гредата, а другата бе спасена от вратаря Бисер Николов. След почивката мачът бе на кантар до 70- ата минута, за да последват 12 луди минути, в които гостите вкараха четири гола, дело на Велико Сапунджиев- два, Станимир Стаменов и Георги Коюмджиев. За “Белица 2017” Петрозар Атанасов върна едно попадение за 2:5.

 

