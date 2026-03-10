Хроничният стрес, прегарянето и бърнаут синдромът при българските учители

Учителската професия в България се оказва не просто трудна, а опасна за здравето. Проучванията показват, че хроничният стрес и бърнаутът са все по-често срещани сред педагогическите специалисти, а последиците за здравето им могат да бъдат сериозни.

Още през 1995 г. едно изследване показва, че процесът на професионално прегаряне сред учителите е с годишна сила около 5%. Това означава, че без компенсаторни механизми учителите трудно могат да останат в професията повече от 20 години.

По данни на Центъра за контрол и превенция на заболяванията в САЩ, 75% от заболяванията при хората се предизвикват от стрес. Последствията от хроничния стрес могат да включват сърдечносъдови проблеми, язва, увредена имунна система, безсъние, болки в ставите, зависимости и дори депресия и суицид.

Бърнаутът, наричан още болестта на 21 век, е глобален проблем. Според Световната здравна организация той засяга милиони хора по света, а според Международната организация на труда загубите за глобалната икономика възлизат на 200 милиарда евро.

След 1982 г. учителите се нареждат сред професиите с висок риск, заедно с медици, социални работници и психолози. При българските учители най-силните стресови фактори са:

Лошо поведение и липса на мотивация у учениците;

Претоварване с административни задачи, несвойствени за учителската професия;

Трудности при взаимодействие с родителите;

Изпълнение на задачи, противоречащи на педагогическата логика;

Ниско възнаграждение;

Политически и обществен натиск;

Неподготвеност за работа в СТЕМ среда и с AI (51% от учителите).

Симптомите на прегарянето повишават риска от гняв, цинизъм и насилие както на работа, така и в личния живот. Ето защо развитието на устойчивост към стрес и умения за справяне с конфликтите са ключови за превенцията.

Бърнаутът на българските учители значително надвишава средните нива в Европа.

Специалистите подчертават, че това не е личен проблем на учителя или директора, а системен – изискващ внимание и управление от МОН. Въпреки препоръките на Синдикат „Образование“ преди 8 години за изграждане на национална политика за превенция и диагностика на стреса, реални мерки все още липсват.

Все пак учителите имат възможността да следят собствените си нива на стрес и да използват налични ресурси като Стрес портала на МОН – уникална платформа, предназначена да подпомага педагогическите специалисти.

Както подчертава д-р Юлиян Петров, председател на СО „Подкрепа“, грижата за здрави учители трябва да бъде национална отговорност, защото само здравите учители могат да формират здраво бъдеще за децата и обществото.