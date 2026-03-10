Ивайло Тодоров с два гола и асистенция при дебюта си за ФК “Първомайци”

Отборът на ФК “Първомайци” победи ФК “Ботев” /Горско ново село/ с 3:1 в среща от 12- я кръг в първенството на Областна футболна група- юг и запази дистанцията от лидера ФК “Долна Оряховица” от две точки. Двубоят започна с натиск на домакините и още в 7- ата минута Ивайло Тодоров- Рони от пряк свободен удар принуди вратарят Мануел Николова да спасява, а стигналият пръв до отбитата топка Танер Халилов стреля в аут. В 15- ата минута Христо Василев отново от свободен удар би в десния страничен стълб зад Николов, а след последвалото разбъркване се стигна до ъглов удар. След изпълнението му Ивайло Николов бе оставен да стреля с глава на задна греда и откри резултата- 1:0. Гостите бяха близо до изравняване в 24- ата минута, в която Йоан Маринов се откъсна сам, но си поведе лошо топката и Христо Владев излезе навреме, за да я изчисти. В края на полувремето пък Танер Халилов можеше да отбележи, но пропусна. В 54- ата минута равенството бе възстановено, след като Йоан Маринов овладя върната назад топка, елиминира Владев и вкара в празната врата- 1:1. Буквално след подновяването на играта обаче Ивайло Тодоров предоля трима съперници и изведе Танер Халилов сам, който елегантно покачи на 2:1. Малко по- късно, в 62- ата минута, Халилов върна жеста, като освободи с хитър пас Ивайло Тодоров и той ознаменува дебюта си за ФК “Първомайци” с втори гол- 3:1.