„Изкуство за всички“ с безплатни спектакли в стражишки села

Сдружение „Театрална трупа “Рачко Ябанджиев“ продължава изпълнението на ПИИ „Културен ритъм – Пулсът на нашата общност“ BG-RRP-11.022-0071, продукт „Изкуство за всички“ в качеството си на Културен оператор по тристранно споразумение № 4 / 15.01.2026 г. между Сдружение „Театрална трупа „Рачко Ябанджиев“, Общински фонд „Култура“ и Община Стражица.

Домакини на спектакъла „Билети за рая“ бяха жителите на селата Сушица, Виноград, Асеново и Балканци, а на 11 март 2026 г. (сряда) от 18:00 часа в театралния салон на Зимно кино Стражица жителите и гостите на града ще се запознаят с историите и поуките на веселата постановка.

Културния календар на „Изкуство за всички“ ще предложи на жителите на село Камен моноспектакъла „Вкусът на живота“ с гост актрисата Наталия Цекова. Спектакълът е от 18:00 часа на 13.03.2026 г. (петък) в читалището на селото.

Последното културно събитие за месец март и за проект „Изкуство за всички“ ще бъде гостуването на Театрално-музикален и филхармоничен център – Разград, в село Сушица, община Стражица, където на 20.03.2026 г. (петък) от 18:00 часа любителите на театралното изкуство ще могат да видят постановката ,,Телевизионни зрители” от Христо Христов с участието на: Робин Кафалиев, Иван Иванов, Кирил Милушев, Ралица Нейкова, Иваил Симеонов, Никол Бойчева и Евгени Стефанов.

Всички събития са с вход свободен!