Над 12 500 души получиха подкрепа от БЧК – В. Търново, за година

225 доброволци и десетки младежки инициативи стоят зад мащабната хуманитарна дейност в региона

НАД 12 500 ДУШИ В ОБЛАСТТА СА ПОЛУЧИЛИ ПОДКРЕПА ОТ БЧК – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ПРЕЗ 2025 Г., стана ясно по време на годишния отчет на Областния съвет на организацията.

На събитието присъстваха д-р Славита Джамбазова – зам. генерален директор на структурата, проф. д-р Здравко Маринов – зам.-председател на БЧК, старши комисар Красимир Кръстев – директор на РД „Пожарна безопасност и защита на населението“ – В. Търново, Росица Димитрова – директор на дирекция „Социални политики, здравеопазване и транспорт“ към Община В. Търново, и др.

Основните приоритети в дейността на организацията остават подкрепата за уязвимите групи, доброволчеството, обучението по първа помощ и подготовката на населението за действия при бедствия, подчерта председателят на Областния съвет на БЧК Велико Търново д-р Галина Гарева.

По традиция Негово Високопреосвещенство Великотърновският митрополит Григорий, който е зам.-председател на организацията, благослови всички членове, доброволци и партньори, които подкрепят дейността й.

През 2025 г. в рамките на „Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г.“ са подпомогнати 12 522 души от 14 281 правоимащи. Това представлява 87,68% обхват. Освен хранителни продукти нуждаещите се са преминали 11 600 консултации по различни социални и здравни теми и 150 групови срещи с участието на над 1600 души.

За десета поредна година БЧК реализира кампанията „Купи и дари“ съвместно с „Билла България“ ЕООД в два магазина – във Велико Търново и Свищов.

Събрани бяха 436 571 кг хранителни продукти, които са раздадени на 60 семейства в нужда и на 415 души, настанени в Дом за стари хора „Венета Ботева“ – В. Търново, ДПЛУИ „Надежда“ – Церова кория, и ЦНСТПЛД – с. Овча могила.

По програмата „Топъл обяд“ са подпомогнати 38 ученици от Професионална гимназия по аграрни технологии „Цанко Церковски“ – Павликени, и 44 ученици от Професионална гимназия по механизация на селското стопанство „Никола Златарски“ – Златарица.

В областта действат 225 доброволци и над 6500 членове, обединени в 152 дружества. През годината са обучени 2214 кандидат-шофьори, 121 служители на фирми и институции и 158 учители, родители и детегледачи по първа долекарска помощ.

Активна е и работата в превенцията на водния травматизъм. В рамките на програмата „Приятели с водата“ са обучени 981 ученици от 1 до 4 клас и 48 преподаватели от училища в областта. През годината са обучени 49 нови водни спасители, както и са заверени квалификациите на 279 водни спасители за работа на басейни и морски плажове.

Планинската спасителна служба в областта поддържа готовност чрез два отряда – във Велико Търново и Елена.

Активна е и дейността на младежката организация, която обединява 150 доброволци в 8 клуба в региона. Всички те успешно реализираха десетки инициативи, насочени към здравна превенция, първа помощ, доброволчество и социална подкрепа.

Младежите организираха кампании за борба с тормоза в училище, информационни инициативи за превенция на ХИВ/СПИН, тютюнопушене и зависимости, както и обучения и демонстрации по първа помощ пред ученици и граждани.

Проведоха и редица образователни и социални инициативи в училища, детски градини и социални центрове, както и благотворителни акции за набиране на хранителни продукти и средства за нуждаещи се. През годината един от доброволците на БМЧК – Велико Търново, участва и в международен лагер за приятелство на Червения кръст в Австрия.

Галина ГЕОРГИЕВА