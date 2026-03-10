Национално проучване търси гласа на 1000 учители за бъдещето на гражданското образование в България

Мащабното изследване включва анкети, интервюта и фокус групи Как учениците се учат да аргументират позиция, да участват в обществен разговор и да разбират различни гледни точки? Как тези умения се развиват в реалната работа в класната стая – и в кои учебни предмети се появяват най-често? Отговори на тези въпроси търси новото национално проучване на платформата Prepodavame.bg, посветено на начините, по които се развиват гражданските компетентности в българското училище. Амбицията на инициативата е да събере мнението на поне 1000 педагогически специалисти от цялата страна. Само за няколко дни над 400 учители от различни региони на страната вече споделиха своя опит. Целта е да се очертаят реалните практики в класната стая, както и условията и предизвикателствата, които влияят върху решенията на учителите да работят с обществени теми в различни учебни предмети. Резултатите ще помогнат да се разбере по-добре как гражданските компетентности се развиват на практика, както и каква подкрепа би била най-полезна за учителите. Защо гласът на учителя е ключов? Проучването поставя фокус върху реалния опит на преподавателите, които ежедневно вземат решения как да съчетават учебната програма, нуждите на учениците и динамиката на обществените теми. „За да предложим адекватна подкрепа и работещи ресурси, първо трябва да разберем как учителите реално вземат решения в класната стая – кога и как включват граждански теми и умения, какво им помага и какво ги затруднява,“ споделя Мила Иванова, ръководител на изследователския екип.

„Техният опит е изключително ценен, защото именно в ежедневната работа на учителите гражданските компетентности престават да бъдат абстрактна идея от учебните програми и се превръщат в реални учебни ситуации.“ Основни акценти на анкетата

Проучването търси по-добро разбиране за: Практики – Как учителите развиват умения като аргументация, критично мислене и емпатия към различни групи хора в рамките на отделни учебни предмети.

Предизвикателства – Кои фактори влияят върху решенията на учителите да включват граждански теми – например време, ресурси, подготовка или контекст в училището.

Работещи подходи – Какви дейности и формати вече се използват успешно, но често остават „невидими“ извън рамките на конкретното училище. Как да се включите?

Анкетата е напълно анонимна и попълването ѝ отнема около 10 минути. Всички учители, директори и образователни експерти могат да споделят своя опит до края на месец март чрез официалната страница на инициативата:

https://prepodavame.bg/kak-razvivame-grazhdanskite-kompetentnosti-v-uchilishte/

Резултатите от изследването ще бъдат публично представени през м. април.