Още две свищовски села ще са с енергоефективно LED осветление

Ана Райковска 25 четения 0 Comments

Блага вест споходи свищовските села Драгомирово и Морава.

На Благовещение в тези две населени места стартира подмяна на уличното осветление с цел въвеждане на енергоефективни мерки в полза на населението и опазването на околната среда. Със средства в размер на 40 000 евро, осигурени от Инвестиционната програма на Община Свищов за 2025 година, ще бъдат инсталирани 550 нови енергоспестяващи лампи.

В село Драгомирово ще бъдат подменени 250 осветителни тела, а в село Морава дейностите ще обхванат 300 улични лампи.

Инвестицията в енергоспестяващо LED осветление е дългосрочно решение, което значително ще намали и оптимизира общинските разходи. Спестените средства от електроенергия и поддръжка ще бъдат пренасочени към други важни за жителите на общината социални и инфраструктурни проекти.

Ана РАЙКОВСКА

 

