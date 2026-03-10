Осигуряват безплатен транспорт за феновете от Община Горна Оряховица за дербито във В. Търново

Безплатен транспорт осигуряват за футболните фенове от Община Горна Оряховица за дербито между „Етър ВТ“ и „Локомотив“.

„Броени дни остават до регионалното дерби във Велико Търново между „Етър“ и „Локомотив“ на 14 март от 15.30 ч. на стадион „Ивайло“ в старата столица. При последното гостуване преди година близо 1500 привърженици на „Локомотив“ дадоха подкрепа и самочувствие на тима си.

ФК „Локомотив“ и фенклубът на отбора, с подкрепата на Община Горна Оряховица, организират безплатен транспорт за всички привърженици на „Локо“.

В деня на дербито за фенове на черно-белия отбор в населените места са осигурени автобуси по две линии, както следва:

Първи лъч

13.00 ч – тръгване от центъра на Поликраище.

13.15 ч. – тръгване от р-т „Шатрите“ – Първомайци.

Към този транспорт е най-удобно да се присъединят жителите на близките села Крушето и Правда.

Втори лъч

13.00 ч. – тръгване от автогара Драганово.

13.15 ч. – тръгване от центъра на Долна Оряховица.

Към този транспорт могат да се присъединят запалянковците от Писарево и Върбица.

За билети и допълнителна информация жителите на населени места да се обръщат към кметовете.

В 13.30 ч. всички се събират на сборен пункт паркингът пред НЧ „Братя Грънчарови“ (Летен театър) в Горна Оряховица.

На място ще бъдат осигурени и 2 автобуса, специално за децата от школата на „Локомотив“ и техните родители, с цел удобство и безопасност на придвижването им за мача.

Към организираните автобуси нека се присъединят и колите на всички фенове, които ще пътуват за дербито със собствен транспорт. Колоната от автобуси и автомобили ще бъде ескортирана от полицейски патрул до стадион „Ивайло“.

14.00 ч. – тръгване на цялата автоколона от паркинга пред НЧ „Братя Грънчарови“.

Ще има предварителна продажба на билети, подробностите ще се оповестят допълнително“, обявиха от горнооряховския клуб.