Отбелязаха Деня на логопедията с кръгла маса „Играя и общувам“

Деня на логопедията беше отбелязан във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ с кръгла маса на тема „Играя и общувам“.

Тя беше организирана от Катедра „Предучилищна педагогика“ към Педагогическия факултет.

Студенти от образователната програма „Предучилищна педагогика и логопедия“ представиха демонстрации и игрови симулации, които показаха връзката между теорията и практиката в работата с деца и възрастни с езиково-говорни и комуникативни затруднения. Те бяха подготвени от гл. ас. д-р Десислава Попова и гл. ас. д-р Йоанна Цанева.

Поздрав към участниците отправи проф. д.н. Теодора Давидова. Специален гост бе проф. д-р Радка Гайдова, разработила преди десет години учебната документация за създаването на програмата „Предучилищна педагогика и логопедия“, уникална за страната и силно търсена от кандидат-студентите.

Празничната програма бе допълнена с музикален поздрав от възпитаници на гл. ас. д-р Ана Борисова. Настоящи и бъдещи логопеди отбелязаха празника с амбиция за професионално развитие и подкрепа на хората с комуникативни затруднения.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимка: ВТУ