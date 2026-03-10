Партията на Венци Чикагото първа регистрира листа за изборите във Велико Търново

Кандидат-депутатите са само трима

ПЪРВАТА КАНДИДАТ-ДЕПУТАТСКА ЛИСТА ЗА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ НА 19 АПРИЛ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ВЕЧЕ Е ФАКТ.

Районната избирателна комисия регистрира претендентите на „Народна партия Истината и само истината“. Неин председател е Венцислав Ангелов, по-известен с прякора Венци Чикагото.

Документите са внесени на 8 март в 11:20 ч. чрез упълномощения представител Прою Керчев. Към предложението са приложени всички необходими формуляри съгласно Изборния кодекс. След проверка комисията е установила, че са изпълнени законовите изисквания, и е взела решение за регистрация.

В кандидат-депутатската листа са включени само трима души. Водач е Бахредин Салиев, втори е Красимир Радев, а трети – Емил Стефанов.

На изборите през октомври 2024 г. „Народна партия Истината и само истината“ получи 0,124%, или 84 гласа от вота на електората във Велико Търново.

Политическата формация е създадена през 2020 г. Заема крайни антисемитски и антиправославни позиции, разпространява различни теории на конспирацията, а през 2021 г. организира протести срещу ваксините за COVID-19.

Галина ГЕОРГИЕВА