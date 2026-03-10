Правителството предлага великденски бонус за пенсионерите под линията на бедност

Служебният кабинет ще разгледа в сряда предложение за решение за отпускане на великденски надбавки за над 1 600 000 пенсионери по повод предстоящите празници. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика (МТСП).

По 50 евро допълнително ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях, е до 390,63 евро включително, колкото е размерът на линията на бедност за 2026 година.

По 20 евро ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях, е от 390,64 евро до 620,20 евро включително, т.е. до размера на минималната работна заплата за настоящата година.

Предложението внася служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов в координация с Министерството на финансите и след обсъждане на всички възможни варианти. Кабинетът започна работа по темата с надбавките за великденските празници още в първия ден на мандата си.

На 20 февруари Националният осигурителен институт, по молба на Министерството на труда и социалната политика, представи разчети и бяха подготвени 10 варианта за подпомагане на най-уязвимите. Беше направен внимателен преглед на възможностите на държавата в условията на липсващ бюджет, се посочва в съобщението.

Министър-председателят Андрей Гюров координираше и следеше работата по темата, посочват още от социалното министерство.

Необходимите средства за осигуряване на надбавките са 57 800 000 евро. Те ще бъдат трансферирани от държавния бюджет към бюджета на държавното обществено осигуряване.

От „ДПС – Ново начало“ внесоха вчера проект на решение за великденските надбавки за пенсионери с пенсии под прага на бедност. От формацията предлагат 55 евро за пенсионери с пенсии под прага на бедност.

БТА