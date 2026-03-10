Пуснаха билети по 10 евро за дербито между “Етър ВТ” и “Локомотив” /Г. Ор./

От “Етър ВТ” обявиха, че пускат в продажба билетите за дербито с горнооряховския “Локомотив”. От великотърновския клуб излязоха с със следното съобщение:

“Скъпи великотърновци, етърци, приятели и фенове на футбола,

Наближава дългоочакваното Дерби на Севера – мач, който през годините е подарил десетки незабравими моменти, пълни трибуни и невероятни емоции! Това е сблъсък, който винаги е означавал повече от просто 90 минути футбол – това е чест, традиция и гордост за нашия град!

През годините тези срещи са ни давали драматични обрати, велики голове и атмосфера, която трудно се описва с думи. Трибуните са били изпълнени с хиляди верни фенове, които със своите песни и подкрепа са превръщали стадиона в истинска крепост! Именно такива мачове пишат историята на клуба и остават в сърцата на поколения фенове. Сега отново идва моментът да покажем, че Велико Търново живее с футбола и че нашият отбор никога не е сам!

От вторник стартира продажбата на билети за сектор „А“ на касата в клубния магазин:

Всеки ден – 16:00 – 19:00 ч.

Петък – 15:00 – 19:30 ч.

Събота (денят на мача) – 09:00 – 15:30 ч.

Цена на билет: 10 евро

Всеки, който закупи билет до петък, ще получи подарък – календар на любимия ни клуб!

Нашата молба към всички, които искат да бъдат част от този футболен празник, е да не чакат последния момент, а да вземат своя билет навреме. Нека напълним стадиона! Нека покажем силата на търновската публика! Нека заедно напишем още една паметна страница в историята на Дербито на Севера! Отборът има нужда от вас! Градът има нужда от вашата подкрепа! Очакваме ви на стадиона! Само Етър!”, пише в клубното обръщение.