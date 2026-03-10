Ремонтират междублоковите пространства в кв. „Колю Фичето“ и урегулират паркирането

Локални улици и междублокови пространства в квартал „Колю Фичето“ във Велико Търново ще бъдат ремонтирани.

Проектите са в готовност, а Общината ги е подала за финансиране към Националната инвестиционна програма.

Предвиждат се още отводняване на някои проблемни участъци и урегулиране на паркирането в междублоковите пространства. Там ремонти не са правени от десетилетия, а асфалтът в свързващите улички е сериозно компрометиран.

„Колю Фичето“ е считан за едни от най-добрите квартали за живеене, но от години в него не са влагани средства. Последните големи ремонти бяха през 2006 – 2007 година, когато бяха асфалтирани някои от основните улици като „Георги Бакалов“ и „Мария Габровска“. Предстои цялостен ремонт и на улица „Полтава“, която ще бъде ремонтирана също по проект към Националната инвестиционна програма.

За финансиране са подадени проекти и за цялостно ремонтиране на улиците в западната част на кв. „Бузлуджа“, съобщи кметът Даниел Панов.

Екип „Борба“