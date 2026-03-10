РИОСВ задължи „Кроношпан“ да мери миризмите си по международни стандарти

ПРЕДПИСАНИЕ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ НА МИРИЗМИ ПО ЕВРОПЕЙСКИ И ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ БЕШЕ ИЗДАДЕНО НА „КРОНОШПАН“ ОТ РИОСВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

Операторът трябва в срок до 2 месеца да извърши изследване на миризмите, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници на производствената си площадка в старата столица. Към анализа следва да се извърши и дисперсионно моделиране на разпространението на миризми.

Мярката беше наложена във връзка с множеството сигнали за зловония, които постъпиха в инспекцията от граждани през изминалата седмица. Заради жалбите на 4 март се състоя проверка в предприятието. В инспекцията взеха участие представители на Министерство на околната среда и водите и експерти от три регионални дирекции – във Велико Търново, Русе и Стара Загора.

Проверено е съответствието на работата на линията за производство на плочи от дървесни влакна с изискванията на екологичното законодателство.

По време на обхода в производствения сектор е установено, че линията е спряла работа поради технически причини в 8:05 ч. на 4 март. При самата проверка не са констатирани миризми или разпространение на такива.

В същия ден в РИОСВ Велико Търново са постъпили 13 сигнала от граждани в часовия диапазон 3:00 и 11:47 ч. Експертите са организирали обход, но не са установили специфична миризма, нито запрашаване или синкава лазурна мъгла.

От институцията уточняват, че наложената принудителна административна мярка на линия за ПДЧ продължава да се изпълнява и съоръжението остава спряно.

Галина ГЕОРГИЕВА