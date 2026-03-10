С концерта „Бродуей в старата столица“ великотърновският театър става сцена на световния мюзикъл

С концерта „Бродуей в старата столица“ великотърновският театър ще се превърне в сцена на световния мюзикъл.

Великотърновци и гостите на града ще се насладят на емблематични песни от прочути мюзикъли в изпълнение на звездни солисти и оркестъра на Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“. Новият проект ще бъде представен за първи път във Велико Търново на 13 март (петък) от 19 часа в голяма зала на МДТ.

Концертът съчетава блясъка на Бродуей със симфоничното звучене на оркестъра и ще пренесе публиката в света на най-обичаните мюзикъли със завладяваща палитра от емблематични песни и дуети. В музикалния спектакъл участват гост-звездите Еделина Кънева, Лилия Илиева-Михайлова и Велин Михайлов. Вълнуващото музикално пътешествие ще оживее под диригентската палка на маестро Ганчо Ганчев и музикантите от оркестъра на МДТ. Те ще отведат публиката в света на „Уестсайдска история“, „Мамма миа!“, „Фантомът от операта“, „Замръзналото кралство“ и други знакови заглавия от класиката на Бродуей – музика, която десетилетия наред вълнува публиката по целия свят.

Специален гост на концерта е обичаното сопрано Еделина Кънева – една от утвърдените български оперни прими и директор на Националния музикален театър „Стефан Македонски“ в София.

В концерта ще участва талантливата артистична двойка на Лилия Илиева-Михайлова и Велин Михайлов, които са неразделни не само в живота, но и на сцената.

Велин е внук на легендата на великотърновската оперета Георги Сотиров. Още четиригодишен той става любимец на цяла България с шоуто „Като лъвовете“ на Ники Априлов.

Билети за премиерния концерт „Бродуей в старата столица“ на 13 март от 19:00 часа се продават на касата на МДТ „Константин Кисимов“, както и онлайн на сайта на https://teatarvtarnovo.com/. След премиерата във Велико Търново театърът ще представи проекта и на сцени в други градове на страната.