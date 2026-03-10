Спипаха 17-годишен младеж и мъж с наркотици

Наркотични вещества иззеха служители на полицейските управления в Свищов и Стражица.

На 9 март следобед в крайдунавския град при провеждане на специализирана полицейска операция за противодействие разпространението на наркотични вещества е извършена проверка на 17-годишен местен жител, известен на полицията. В него е намерено и иззета свивка, съдържаща около 0,5 грама кристалообразно вещество, което при полеви наркотест е реагирало на амфетамин.

Същия следобед в Стражица е извършена проверка на 27-годишен местен жител. Иззети са две кутийки, съдържащи общо около 10 грама листна маса, която при полеви наркотест е реагирала на канабис. По двата случая са образувани бързи производства.