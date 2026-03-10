Старата столица посреща 22 март с Михаела Филева, Тони Димитрова, „Българе“ и велики личности, които ще оживеят на Самоводската чаршия

С близо 60 събития Велико Търново ще посрещне своя празник. На 22 март от Община Велико Търново са подготвили богата програма и много изненади за жителите и гостите на града. Събитията съчетават както традиции, характерни за празничния ден, така и изцяло нови прояви.

Фестивал на побратимените градове ще се проведе за пръв път в старата столица. Дворецът на културата и спорта „Васил Левски“ ще се превърне в сцена на около 170 изпълнители от цял свят. Концертната програма е от 19:30 ч. на 21 март. Изцяло ново събитие е и младежкият концерт TARNOVO YOUTH FEST. На 21 март пред крепостта „Царевец“ публиката ще види популярните сред младите хора Fyre и DJ THEO заедно с Александър Колев и Борислав Ковачев – Bobi Solo.

Акцент в часовете преди празника на Велико Търново е и Пролетният концерт на бигбенда на града заедно с Михаела Филева. Събитието е на 21 март в 19:00 ч. в МДТ „Константин Кисимов“. Тогава ще бъдат връчени званията „Почетен гражданин“, които тази година получават д-р Свилен Маслянков и посмъртно Мария Манева. Ще бъде връчена и Награда „Велико Търново“.

В празничния 22 март събитията започват още от 7:30 ч. сутринта с традиционната света литургия в църквата „Свети Четиридесет мъченици“, поднасянето на цветя на гроба на цар Калоян и водосвет.

В 9:45 от площад „Цар Асен I” започва голямото общоградско шествие по случай празника, а в 10:30 ч. пред Общината са официалните ритуали и слова. В 11:00 ч. програмата продължава на две сцени – в парк „Марно поле“ с анимация за децата и пред Общината с дефиле на Фестивала на побратимените градове, с концерт на Тони Димитрова и на местни изпълнители. Още един нов момент в програмата е историческият културен спектакъл „Великите търновци оживяват на Самоводската чаршия“ на Ансамбъл „Българе“, който е от 13:00 до 18:00 ч. на 22 март.

По традиция кулминацията на празника е спектакълът „Царевград Търнов – звук и светлина“ с празнични фойерверки в 19:45 ч.

Екип „Борба“

Снимка: архив