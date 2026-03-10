Търновката Анастасия Стоева е номинирана за Наградата за полет в изкуството „Стоян Камбарев“

Тя е сред петимата претенденти за Голямата награда – знаковата бронзова статуетка на художника Кольо Карамфилов и 5000 евро

Търновката Анастасия Стоева е победител в категория „Мултиталант“ и номинирана за Наградата за полет в изкуството на фондация „Стоян Камбарев“, съобщават от там.

Тя е с разностранен талант – поет, литературен критик, дизайнер, илюстратор и аниматор на късометражни анимационни проекти, млад артист, който уверено се движи между различни форми на изкуството. Всъщност, по думите на известната й майка – художничката Елена Стоева, заради нея, защото не се побира в един жанр на изкуството, фондацията е създала тази нова категория.

Анастасия Стоева е родена на 10 юли 1997 г. във Велико Търново. Завършила е Езиковата гимназия в старата столица с френски език. Интересът й към изкуството започва още в ранна детска възраст. Едва на пет години започва да свири на цигулка и учи в Националното музикално училище „Любомир Пипков“ в София, като посещава и майсторския клас на проф. Минчо Минчев. В гимназията получава първата си електрическа китара и започва да се занимава с поп и джаз пеене, както и да композира собствени песни. Но още когато е в началните класове, първите детски приказки, написани от нея, и илюстрации към тях, са отпечатани първо в детското приложение на в. „Борба“.

Анимацията се оказва естествено продължение на интересите й, защото съчетава кино, визуално изкуство и разказване на истории. Затова Анастасия записва анимационно кино в Нов български университет. По време на обучението си работи по анимационна миниатюра за международния проект на ASIFA „Spiritus Mundi: Animating the World“, представен в киносалони по света.

Този опит поставя началото на студио „Половин човек“ – творчески колектив, който тя създава заедно със свои съмишленици.

Заедно работят по различни проекти – анимационни късометражни филми, реклами, както и изработка на кукли за стоп-моушън и реквизит. През 2025 година участва в ежегодната изложба на фондация Multi Culti The Sofianer.

Анастасия израства в семейството на талантливите художници Николай и Елена Стоеви и още като дете прекарва много време в ателието на майка си. Елена Стоева е автор и куратор на много амбициозни проекти, а съпругът й в момента е единственият българин, който участва в сборна изложба на художници от цял свят в „Гран пале“ – Париж.

Днес Анастасия работи като дизайнер на свободна практика, след като две години се занимава с илюстрация и оформление на книги в издателство. Илюстрира и собствената си стихосбирка „Неизвършени престъпления“, издадена през 2024 година. Книгата получава наградата за дебют на националния конкурс за поезия „Дамян Дамянов“, а нейни стихотворения са публикувани в български и международни литературни издания.

Още в ученическите си години тя печели първо място и Голямата награда на националния литературен конкурс „Петя Дубарова“, а по-късно е отличена и в конкурса „Веселин Ханчев“. През 2024 година е сред стипендиантите на Международната поетическа конференция на фондация „Елизабет Костова“ в Копривщица и участва в литературни и поетични фестивали в България и чужбина.

Анастасия е в младежкото жури на FIPRESCI на Варшавския филмов фестивал 2024 г., както и част от Berlinale Talents в Сараево и Берлин тази година. В момента работи по своя дипломeн анимационен филм.

Петима са победителите в отделните категории, но един ще е носител на Голямата награда и ще грабне знаковата бронзова статуетка на художника Кольо Карамфилов и 5000 евро. Най-важното е, че не само големият победител, но и останалите ще получат сериозна подкрепа за осъществяването на конкретни техни артпроекти и ще станат част от семейството на фондация „Стоян Камбарев“, която дава криле и сбъдва мечтите на младите и талантливите.

Наградата за полет в изкуството се определя от жури, в което влизат членовете на фондацията начело с председателя на УС актрисата и продуцент Деси Тенекеджиева. Събитието се провежда с официалната подкрепа на Министерство на културата, а награждаването ще е на 20 април.

Ана РАЙКОВСКА

Сн. БТА