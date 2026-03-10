вторник, март 10, 2026
Удължават срока за кандидатстване в атрактивните професионално-педагогически специализации

Михаил Михалев 19 четения 0 Comments

Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“ към Великотърновския университет обявява удължен срок за кандидатстване за професионално-педагогически специализации.

Документи се приемат до 13 март 2026 г.

Атрактивни са специализациите, които се предлагат. Кандидатите могат да кандидатстват за „Дигитална педагогика“ с ръководител на програмата проф. д-р Стоянка Лазарова, „Образователна интеграция на ученици с девиантно поведение“ ръководител  проф. д-р Даниела Тасевска, „Педагогика на зрително затруднени деца и ученици“ с ръководител  доц. д-р Петя Марчева-Йошовска и „Проектно базирано обучение – подходи, инструменти и техники“ с ръководител проф. д-р Марияна Николова.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимка: ВТУ

