В Кесарево гостите от Козаревец наложиха волята си след почивката

Настоящият първенец на Областна футболна група- юг “Спортист” /Козаревец/ спечели с 0:2 гостуването на “Победа” /Кесарево/ от 12- я кръг в първенството.

Първото полувреме премина без превъзходство на някой от отборите като в края му домакините можеха да поведат резултата, но вратарят на гостите спаси.

Постепенно след почивката футболистите на “Победа” отпаднаха физически и ако не бяха добрите намеси на вратаря им Петко Иванов, гостите щяха да отбележат повече голове. В 70- ата минута изстрел на Иван Щараков от малък ъгъл изпрати топката в мрежата за 0:1, а в 76- ата Мариян Иванов си отбеляза автогол за 0:2.

В предстоящия кръг “Спортист” посреща водача в класирането ФК “Долна Оряховица” и при успех ще затегне още повече възела на върха в класирането.