вторник, март 10, 2026
Последни:
украса
Водещи новиниОбщество

Вандали съсипаха украса на ул. „Ген. Гурко“ само часове след поставянето й

Галина Георгиева 7 четения 0 Comments

ВАНДАЛИ ПОВРЕДИХА ПРАЗНИЧНА УКРАСА, КОЯТО ЖИВУЩИ НА УЛ. „ГЕН. ГУРКО“ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО БЯХА ПОСТАВИЛИ НА ЕМБЛЕМАТИЧНО МЯСТО.

Декорацията издържа по-малко от 24 часа, а постъпката за пореден път потвърди тъжната тенденция за тотално неуважение към труда и ентусиазма на местните да направят средата в старата столица привлекателна и красива.

Непристойното деяние стана повод за публикация в социалната мрежа „Фейсбук“.

„На 8 март след цял ден радост и снимки на разхождащите се по красивата слънчева улица, вечерта след 18.30 ч. някой си го изкара на зайчето… Тъжно и разочароващо!“, сподели подробности Милена Филипова.

По думите й в района има камери за видеонаблюдение и ще бъдат прегледани записите, за да се установи самоличността на вандалите.

Местните осъдиха грозната постъпка и призоваха за наказание на извършителите.

„Колко е тъжно, когато някой създава красота, а друг избира да я унищожи. Труд, време и желание да се зарадват хората – и всичко това разрушено за минути. Красивите неща показват какви сме, но и начина, по който се отнасяме към тях също“, гласи коментар по темата.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимка: Милена Филипова

 

Вижте още

75-ГОДИШНИЯТ МАРИН МАРИНОВ ИЗУМЯВА ЛЕКАРИТЕ, КОИТО МУ ЗАБРАНИЛИ ДА РАБОТИ КАТО ДЪРВОДЕЛЕЦ ЗАРАДИ ПОСТАВЕНАТА ДИАГНОЗА ПАРКИНСОНОВА БОЛЕСТ.

Мъж с паркинсонова болест твори мебели от дърво

Галина Георгиева 2511 четения 0

Японци станаха световни шампиони по скоростен риболов на пастърва в Къпиново

БОРБА БГ 309 четения 0

Честит юбилей!

БОРБА БГ 1205 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *