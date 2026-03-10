ВиК ремонт оставя Павликени без вода до 12 март

Гражданите на Павликени ще останат без водоподаване заради възникнала авария на главния хранителен водопровод с диаметър 400 мм.

За отстраняване на повредата ще се наложи изпразване на главния напорен резервоар в града, близо до бившата Фазанария, и извършване на аварийно-ремонтни дейности.

Според информация от ВиК „Йовковци“ ООД, водоподаването към Павликени ще бъде спряно от 22:00 часа на 10 март до 06:00 часа на 12 март 2026 г.

От общината призовават гражданите да проявят разбиране и да се запасят с необходимите количества вода за периода на прекъсването.