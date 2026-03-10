Ясни областните ученически първенци по шахмат

На стадион “Ивайло” се проведоха Ученически игри по шахмат – областен етап. Участваха отбори от Велико Търново, Свищов и Горна Оряховица. Съдийският екип бе в състав: Светла Йорданова – главен съдия, Мартин Тодоров и Иван Илийков. Във възрастовата група 1- 4 клас победител е отборът на ОУ “Св. Патриарх Евтимий”, следван от СУ “Николай Катранов” (Свищов). Те играха по два мача помежду си, завършили с максимална победа за великотърновци.

В групата 5-7 клас първото място е за тима на СУ “Емилиян Станев” със 7.5 от 8 възможни точки. Втори е отборът на ОУ “Иван Вазов” (Горна Оряховица) с 4.5, а трети този ва СУ “Николай Катранов” (Свищов).

В групата 8-10 клас доминира ПМГ “Васил Друмев”, който се наложи с две чисти победи по 4:0 над СУ “Н. Катранов” и ПГЕЕ “Ломоносов” (Г. Оряховица).

ПМГ “Васил Друмев” излъчи шампиони и до 11-12 клас след два победни резултата с по 3:1 над учениците от ПГЕЕ „В. М. Ломоносов”. Победителите продължават на зоналния етап.