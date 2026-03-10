вторник, март 10, 2026
Последни:
Среща със синдикални представители от Европейския център за работнически въпроси се проведе във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.
Образование

За висшето образование и професиите на бъдещето дискутираха във Великотърновския университет

Михаил Михалев 26 четения 0 Comments

Среща със синдикални представители от Европейския център за работнически въпроси се проведе във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

Събитието беше организирано със съдействието на ВТУ и събра преподаватели, студенти и представители на синдикални организации.

Срещата беше открита от доц. д-р Анна Иванова, заместник-ректор по международната дейност. Тя приветства гостите и подчерта значението на диалога между образованието и социалните партньори. В началото на програмата беше представена кратка презентация на Великотърновския университет и неговия академичен профил.

Основният акцент в събитието беше кръглата маса на тема „Висше образование и професии на бъдещето“. В дискусията се включиха студенти, преподаватели и гостуващи синдикални представители. Представители на КТ „Подкрепа“ заедно със студенти и преподаватели обсъдиха предизвикателствата пред младите хора на пазара на труда, ролята на висшето образование и възможностите за бъдеща професионална реализация.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимка: ВТУ

Вижте още

Стоян Михайловски

Стоян Михайловски събра в Елена пловдивски и варненски ученици

БОРБА БГ 472 четения 0

100-годишно училище в Хотница е арена на симулативната военна игра еърсофт

БОРБА БГ 872 четения 0

Във ВТУ подписаха меморандум за създаване на Балкански университетски център

БОРБА БГ 462 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *