За висшето образование и професиите на бъдещето дискутираха във Великотърновския университет

Среща със синдикални представители от Европейския център за работнически въпроси се проведе във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

Събитието беше организирано със съдействието на ВТУ и събра преподаватели, студенти и представители на синдикални организации.

Срещата беше открита от доц. д-р Анна Иванова, заместник-ректор по международната дейност. Тя приветства гостите и подчерта значението на диалога между образованието и социалните партньори. В началото на програмата беше представена кратка презентация на Великотърновския университет и неговия академичен профил.

Основният акцент в събитието беше кръглата маса на тема „Висше образование и професии на бъдещето“. В дискусията се включиха студенти, преподаватели и гостуващи синдикални представители. Представители на КТ „Подкрепа“ заедно със студенти и преподаватели обсъдиха предизвикателствата пред младите хора на пазара на труда, ролята на висшето образование и възможностите за бъдеща професионална реализация.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимка: ВТУ