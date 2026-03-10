Задържаха 22-годишен, с чиито автомобил е допусната катастрофа в частен имот

Служители на РУ – Г. Оряховица задържаха 22-годишен местен жител, с чийто автомобил е допуснато ПТП, при което са нанесени материални щети по ограда на частен имот в железничарския град.

В неделя срещу понеделник при обход в града полицейски екип е забелязал съборена ограда на къща, а в двора лек автомобил, без поставени регистрационни табели. При извършена справка е установено, че колата е собственост на 22-годишен местен жител.

От проведените допълнителни действия по разследването е установено, че произшествието е настъпило в неделя около полунощ. Собственикът отрекъл да е бил зад волана. Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР.

Работата по образуваното досъдебно производство продължава.