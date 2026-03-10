Задържаха мъж, заплашил съпругата си с убийство

Агресивен син, пребил майка си се озова в психиатрия

Два случая на агресия в домашни условия разследват криминалисти от Горна Оряховица и Свищов.

Служители на РУ – Г. Оряховица задържаха 31-годишен от с. Драганово, заканил се с убийство на съпругата си. Сигнал за случая е получен на 9 март преди обяд. По данни на тъжителката в неделя съпругът й е отправил закани за убийство към нея. След намесата на полицията той е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. Започнато е досъдебно производство.

Същия ден служители на РУ – Свищов са арестували 63-годишен, нанесъл побой на майка си. В понеделник съдействие в полицията е потърсила жителка на с. Ореш. Тя обяснила, че съпругът й е нанесъл побой на майка си, в резултат на което жената е получила отоци и кръвонасядания в областта на лицето. След преглед е освободена за домашно лечение. Извършителят е задържан и конвоиран в специализирано заведение в с. Церова кория. Образувано е досъдебно производство.

Веселина АНГЕЛОВА