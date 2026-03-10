Жителите на Великотърновска област ще гласуват в 401 секции

Областният управител Валентин Михайлов обсъди организацията за изборите с представители на институции

Валентин Михайлов, Областен управител на област Велико Търново обсъди с представители на институции организацията за предстоящите избори за Народно събрание на 19 април.

На работната среща присъстваха старши комисар Мариян Лонгинов-Директор на ОДМВР, старши комисар Красимир Кръстев-Директор на РДПБЗН, Здравка Минчева-Началник на РУО, инж.Радослав Славов-Директор на РДГ, д-р Веселка Стоянова-Директор на ЦСМП и Тодор Георгиев-Управител на РОЦ Горна Оряховица и Габрово към ЕРП „Север“ АД, Десислава Йонкова-Председател на РИК, Пенчо Станчев-Ръководител на Териториално звено „ГРАО“, Мирослава Стратева –Директор на Информационно обслужване-Велико Търново, кметове на общини.

„Намираме се в активната фаза на подготовка за изборите за народни представители – един процес, който изисква безупречна координация.Времето е кратко и нито една институция не може сама да поеме цялата тежест на организацията. Ролята на Областната администрация, на служителите на МВР, на съдебната власт и на изборните комисии е най-голяма“, подчерта Областният управител Валентин Михайлов.

Той припомни, че с Указ № 58 на основание чл. 98, т. 1 във връзка с чл. 99, ал. 5 от Конституцията на Република България, Президентът на Република България насрочи избори за Народно събрание.

„Важно е да се фокусираме върху взаимодействието между отделните институции.

Това ще гарантира готовност на изборните помещения и материали, осигуряване на обществения ред и спокойствието на гласоподавателите, както и бърза комуникация при възникване на проблеми. Нека заедно да направим всичко необходимо, за да осигурим на гражданите възможността да упражнят вота си свободно и безпрепятствено“, апелира Валентин Михайлов.

Областният управител представи сформирания Техническия екип от страна на Областна администрация, който ще подпомага подготовката на изборния процес с председател Анелия Недева-Главен секретар.

По време на заседанието бяха обсъдени мерките за охрана, договорено беше да има постоянна връзка между институциите.

„Процесът е проиграван многократно и имаме необходимия опит и подготовка. Ще гарантираме реда и сигурността по време на изборите“, заяви Директорът на ОДМВР старши комисар Мариян Лонгинов.

От ТЗ „ГРАО“ информираха, че списъците с имащите право на глас са изготвени още на 5 март и всеки избирател може да направи справка в коя секция трябва да гласува.

„Екипът на РИК-Велико Търново е от професионалисти с дългогодишен опит. Много добре работим с Областна администрация и е създадена необходимата организация за нормално протичане на изборния процес“, подчерта Десислава Йонкова- Председател на РИК.

Областният управител напомни, че е необходимо да бъдат предприети мерки за противопожарна сигурност и надеждно електрозахранване на помещенията на Секционните избирателни комисии, където и ще се гласува.

„Ще осигурим допълнителни екипи, които ще дежурят и при евентуални аварии, незабавно ще реагират за отстраняване на повредите по електропреносната мрежа“, увери Тодор Георгиев- Управител на РОЦ Горна Оряховица и Габрово към ЕРП „Север“ АД.

Представителите на десетте общини във Великотърновска област докладваха, чеса организирали консултации с парламентарно представените партии, които са насрочени за 12 и 13 март.

На територията на Великотърновска област ще има общо 401 избирателни секции.

Предвижда да бъдат разкрити секции в Общежитието от затворнически тип във Велико Търново, както и в болничните и социални заведения в областта. Ще има и подвижни секции.

„Очакваме точни указания за параваните, които ще бъдат осигурени за изборните помещения. За предходните избори Конституционния съд се произнесе, че във Великотърновска област изборната документация е с най-малко грешки в изборните книжа. Надявам се, че на тези избори работата на всички ангажирани в процеса ще е на още по-високо ниво“, заяви в заключение Областният управител Валентин Михайлов.