„Академик“ приключи с Купата на АФЛ след минимална загуба във Видин

Загуба с 1:0 претърпя отборът на „Академик“ /Свищов/ при гостуването във Видин на местния „Бдин 1923“ и отпадна от участие в турнира за Купата на Аматьорската футболна лига. Така в рамките само на четири дни „студентите“ паднаха два пъти, след като го сториха и срещу ОФК „Павликени“ за първенство на Северозападната Трета лига, без да отбележат гол.

Мартин Николов осигури успеха на видинчани с попадението си. Той бе точен в 17-ата минута, след като беше изведен на позиция от Николай Цветков-Демона. Гостите владееха повече топката, но критичните моменти бяха пред тяхната врата. Там пропуски направи два пъти Радослав Захариев и веднъж Деян Захариев.

Така “Бдин 1923” и “Локомотив” /Мездра/ ще определят представителя на Северозападна България във финалната четворка на турнира. Финалът на Зоната е насрочен за сряда, 25 март, от 15 часа.