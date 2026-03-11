сряда, март 11, 2026
Последни:
СвищовСпорт

„Академик“ приключи с Купата на АФЛ след минимална загуба във Видин

БОРБА БГ 11 четения 0 Comments

Загуба с 1:0 претърпя отборът на „Академик“ /Свищов/ при гостуването във Видин на местния „Бдин 1923“ и отпадна от участие в турнира за Купата на Аматьорската футболна лига. Така в рамките само на четири дни „студентите“ паднаха два пъти, след като го сториха и срещу ОФК „Павликени“ за първенство на Северозападната Трета лига, без да отбележат гол.

Мартин Николов осигури успеха на видинчани с попадението си. Той бе точен в 17-ата минута, след като беше изведен на позиция от Николай Цветков-Демона. Гостите владееха повече топката, но критичните моменти бяха пред тяхната врата. Там пропуски направи два пъти Радослав Захариев и веднъж Деян Захариев.

Така “Бдин 1923” и “Локомотив” /Мездра/ ще определят представителя на Северозападна България във финалната четворка на турнира. Финалът на Зоната е насрочен за сряда, 25 март, от 15 часа.

Вижте още

„Виолетовите“ претърпяха най-тежката домакинска загуба в историята си

БОРБА БГ 54 четения 1

„Студентите“ издържаха близо час в Габрово

БОРБА БГ 73 четения 0

Гол на Ивайло Тодоров реши дербито в Горна Оряховица, двата отбора завършиха в намален състав

БОРБА БГ 1053 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *