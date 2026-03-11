Безплатна лекция за глаукомата организират в медицинския филиал

ЛЕКЦИЯ ПОД НАДСЛОВ „ИНФОРМИРАНОСТ ЗА ГЛАУКОМА“ ЩЕ СЕ СЪСТОИ ВЪВ ФИЛИАЛА на Варненския медицински университет във Велико Търново. Събитието се ще се проведе на 12 март от 13:15 ч. в лекционната зала на вуза, а входът е свободен.

Инициативата се организира по повод Световната седмица за борба с глаукомата, която тази година се отбелязва от 8 до 14 март.

Лектор ще бъде директорът на учебното подразделение доц. д-р Весела Иванчева.

Глаукомата е водеща причина за необратима слепота в световен мащаб. Тя представлява група от заболявания, които увреждат зрителния нерв, често в резултат на повишено вътреочно налягане.

В ранните си етапи заболяването често протича без никакви симптоми или болка. Около 50% от засегнатите дори не подозират за състоянието си. Медиците обаче предупреждават, че веднъж загубено зрението вследствие на глаукома, не може да бъде възстановено.

Редовните прегледи са единственият начин заболяването да бъде открито навреме и чрез подходящо лечение да се предотврати загубата на зрение.

С повишен риск от заболяването са хора над 40 години, както и такива с фамилна обремененост, високостепенно късогледство, диабет и хипертония.

Галина ГЕОРГИЕВА