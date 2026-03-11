Дискутираха  насилието и тормоза в училище на форум, организиран от Областна администрация, РУО и УНИЦЕФ

В Кръглата маса,която бе под ръководството на Областния управител, се включиха представители на 20 учебни заведения от региона и институции

Областна администрация-Велико Търново съвместно с Регионално управление на образованието /РУО/ и УНИЦЕФ България, проведе кръгла маса на тема: „Прилагане на устойчиви политики и механизми за превенция и реакция при случаи на насилие или тормоз в училище“. В събитието, което се състоя на 11 март, се включиха 20 учебни заведения от Великотърновска област, представители на ОДМВР, Дирекция “Социално подпомагане” и др.институции.

Инициативата бе под ръководството на Валентин Михайлов, Областен управител на област Велико Търново.

Той се обърна към участниците с въпроса: Какво прави едно училище наистина безопасно място?

“Истинската сигурност се крие в способността ни да изградим среда на нулева толерантност към насилието, но и среда, в която всеки ученик, учител и родител знае, че има работещи механизми за защита и подкрепа.

През последните години наблюдаваме тревожни тенденции – формите на агресия стават по-разнообразни, включвайки все по-сериозен кибертормоз.

Статистиката сочи, че голяма част от случаите остават в сивата зона на „детските игри“ или „пререканията“, докато не ескалират до степен, в която се налага спешна намеса.

Именно затова сме се събрали днес – не просто да констатираме проблеми, а да търсим устойчиви решения.

Днес няма да говорим само за това как да реагираме, след като инцидентът е факт. Нашата цел е да се фокусираме върху превенцията – как да възпитаваме емпатия и умения за ненасилствена комуникация още от най-ранна възраст. Важна е устойчивостта на политиките – как създадените механизми да не останат само на хартия, а да действат ефективно в дългосрочен план;

Належащо е да обърнем внимание на координацията – как училището, семейството, социалните служби, полицията да говорят на един и същ език, когато детето има нужда от закрила”, заяви Валентин Михайлов.

Областният управител е категоричен, че пред обществото стои предизвикателството от съчетаване на държавната образователна политика с реалния училищен живот.

“Вярвам, че вашият опит, експертиза и ангажираност ще помогнат днес да очертаем конкретни стъпки напред. Нека заедно потърсим отговори на въпросите: Какво работи добре в практиката? Къде са пропуските в комуникацията? И най-вече – как да гарантираме, че всяко дете в България се чувства защитено в класната стая и в училищния двор”, каза още Валентин Михайлов.

Целта на срещата бе споделяне на устойчиви политики и добри практики за превенция на насилието и тормоза в училищна среда. Представени бяха ефективни модели за работа с ученици и подобряване на междуинституционалното взаимодействие между образователни институции и партньорски организации.

В рамките на форума бе представена програмата на УНИЦЕФ България „Стъпки заедно“, както и добри практики от училища от област Велико Търново, свързани с превенцията на агресията и изграждането на позитивна и безопасна училищна среда.

Представители на УНИЦЕФ България споделиха, че програмата “Стъпки заедно” е стартирала през 2020 година като за 5 години се прилага в 310 училища в цялата страна. През 2026 година по проекта се работи в 45 нови училища и 4 детски градини.

Участниците в кръглата маса представиха и други интересни презентации на проекти, които развиват в училищата. Те са свързани с превенция на онлайн тормоза, за изграждане на дигитална грамотност и предпазване от зависимости. Педагозите споделиха, че най-рисковата възрастова група са учениците в 5-7 клас, които гледат шокиращи видея, лесно се въвличат в измами и токсични връзки.

Специалистите са категорични, че на децата им липсват знания как да се предпазват от подобни негативни влияния.

Сред темите бе и “Себерефлексията – ключ към осъзнато поведение за ефективна превенция на насилието и тормоза при ученици 5-12 клас” с лектор Мирослава Петърчева-педагогически съветник.

Разгледана бе и училищната програма “Моето ново аз”.

Споделени бяха добри практики за дисциплина и самодисциплина в училище. Дискутирано бе отстояване на наложените правила, ежедневна проверка на тяхното спазване.