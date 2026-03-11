FYRE и DJ THEO идват в старата столица за TSAREVETS YOUTH FEST

Големият концерт пред крепостта „Царевец“ ще е на 21 март

В навечерието на 22 март – празника на Велико Търново, популярните изпълнители FYRE и DJ THEO идват за първото издание на TSAREVETS YOUTH FEST.

На сцената пред историческата крепост ще излязат също дуото от „България търси талант“ Александър Колев и Борислав Ковачев – Bobi Solo, както и талантливото детско трио Даная Александрова, Виктория Ганчева и Виктория Пощарова.

На 21 март от 17:00 часа площад „Цар Асен I“ ще бъде домакин на първия по рода си младежки концерт в старата столица.

TSAREVETS YOUTH FEST е подарък от Община Велико Търново по повод празника на града, насочен към младите жители и гости на града.

На сцената ще се качат изпълнители, които вече са спечелили вниманието на публиката със своя талант и силно сценично присъствие. Александър Колев и Bobi Solo станаха популярни след неповторимото си участие в „България търси талант“, а младите певици Даная Александрова, Виктория Ганчева и Виктория Пощарова доказват, че музиката в България има бъдеще, а Велико Търново му дава сцена за изява.

Кулминацията на вечерта ще бъде участието на Fyre и DJ THEO, които винаги впечатляват с динамични сетове, силна енергия и умението да превръщат всяко свое участие в еуфория.

С впечатляваща локация, популярни изпълнители и младежка атмосфера TSAREVETS YOUTH FEST обещава да се превърне в едно от най-вълнуващите нови музикални събития в старата столица.