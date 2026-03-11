“Гочита” и “Перестройка” със загуби в поредния кръг от първенството на ББЛ

Загуби претърпяха отборите на “Гочита” и “Перестройка” в срещи от поредния кръг в първенството на ББЛ, Б група- Център. В баскетболната зала на Спортен комплекс „Ивайло“ гочитата паднаха от “Дрийм тийм” /Троян/ с 80:59. Цветослав Острев поведе тима си към победата с 26 точки, 8 борби, 8 асистенции и 5 откраднати топки. Георги Бойнов пък допринесе с 16 точки и 4 откраднати топки.

За отбора на “Гочита” най-добре се представи Ангел Ламбев с 15 точки и 8 борби, а треньорът Евгени Иванов добави 11 точки и 9 борби.

Друг от лидерите “Дунав Русе 2016” надигра “Перестройка” със 102:87.

Съперниците си размениха по две четвърти, като най-голямата разлика бе през първата част, която русенци взеха с 32:14.

Стефан Нешков се отличи за “Перестройка” с внушителен дабъл-дабъл от 20 точки и 21 борби, а Данаил Киров се отчете с 22 точки, 9 асистенции и 4 борби.

БДУ “Проф. д-р Асен Златаров” /Бургас/ се изкачи на четвърто място във временното класиране след важен успех срещу “Чардафон” /Габрово/ с 82:68.

Великотърновският “Ударникъ Б”, “Локомотив” /Горна Оряховица/ и “Алеко” /Свищов/ не играха в този кръг.