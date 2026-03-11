Хандбалният „Локомотив“ ще играе полуфинал за Купата на България

Отборът на „Локомотив” (Горна Оряховица) се класира за финалната четворка в турнира за Купа на България по хандбал при мъжете, след като постигна категорична победа над „Левски” (Левски) с 48:25 в четвъртфинален сблъсък. Двубоят се изигра в „ОЗК Арена Бяла” в град Бяла, където „железничарите“ домакинстват своите срещи. Мачът премина под пълното превъзходство на тима от Горна Оряховица, който наложи високо темпо още от първите минути.

Локомотивци започнаха изключително силно и в началните минути поведоха с 5:1. Домакините демонстрираха стабилна защита и бърза игра в нападение.Те постепенно увеличаваха преднината си и до средата на първото полувреме резултатът вече беше 16:8. На почивката „Локомотив“ се оттегли с убедителното 23:12.

Втората част започна отново ударно за „железничарите“. Само за пет минути те увеличиха аванса си до 30:15, с което на практика решиха изхода на срещата. При този развой треньорският щаб на „Локомотив“ даде шанс за изява на младите състезатели и изпробва различни тактически варианти в играта. Въпреки сериозната разлика в резултата, чест прави на хандбалистите на „Левски“, които поддържаха високо темпо през цялото време и показаха огромно желание за игра, борейки се за всяка топка. До края на двубоя „Локомотив“ не изпусна инициативата и продължи да диктува играта, като в крайна сметка стигна до убедителна победа с 48:25.

С този успех „железничарите“ си осигури място на полуфиналите, където ще се изправят срещу отбора на „Фрегата” (Бургас).

„Локомотив“ : Любен Иванов, Йордан Попов, Петър Николов, Тодор Калчев, Владислав Йоргов, Кристиян Йорданов, Николай Генов, Божидар Симеонов, Михаил Пенев , Златомир Колев, Иво Иванов, Георги Василев, Велизар Драганчев, Николай Нейчев, Любослав Димитров.