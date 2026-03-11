Хороскоп, 12 март: Обръщаме голямо внимание на това как изглеждаме в очите на обществото

Движението на Луната в Козирог изостря професионалните ни стремежи. Днес можем да свършим нещо важно в службата, можем да проведем сериозни разговори, разговори за кариерно развитие. Обръщаме голямо внимание на това как изглеждаме в очите на обществото.

ОВЕН

Разрешавате проблеми

Днес сте вглъбени в своята професионална реализация. В сутрешните часове очертават няколко неотложни проблема за разрешаване. За щастие, разполагате с пълния шанс да ги преодолеете напълно. В личен аспект денят е благоприятен и ви дава сили и енергия. Вечерта очаквайте приятна среща.

ТЕЛЕЦ

На стендбай

Добре е да бъдете мнителни към новите запознанства и хората, подаващи ви ръка точно сега. Нищо не е безвъзмездно и те ще потърсят нещо от вас в близко бъдеще. Под влияние сте изцяло на чувствата и емоциите си. Не сте в състояние да вземате правилни решения. Не се чувствайте длъжни да отговаряте на предложения.

БЛИЗНАЦИ

Не се претоварвайте

Направете сметка на семейния бюджет и вижте как вървите с приходите и разходите към тази дата на месеца. Денят е прекрасен за правене на финансови планове и за заделяне на средства, ако искате да закупите нещо съвсем скоро. Не се претоварвайте с работа, която е свързана с кратки срокове. Няма да ги спазите, ако ги поемете.

РАК

Задушавате близките

В четвъртък налагате мнението си, без то да е потърсено от хората около вас. Всички знаят, че го правите чистосърдечно и от най-топли чувства, но понякога това е досадно. Прекаленото внимание към близките ви, желанието да сте тяхна протекция понякога действа задушаващо.

ЛЪВ

Премълчавайте

Професионалният ден е доста натоварен, но вие бързо отмятате задача след задача от дългия списък с ангажименти. В личен план обаче сте нападателни, ако видите, че нещата не са по ваш вкус. Това може да доведе до конфликти. Станахте доста авторитарни напоследък – черта, която ще ви попречи в личните взаимоотношения в днешния ден.

ДЕВА

Промени

Луната гостува в Козирог и ви праща позитивна енергия, която обаче вие не усвоявате напълно заради различни страхове и предразсъдъци. Страх ви е да се впуснете в нещо ново, независимо че промяната е малка и почти незначителна. Днешният ден чертае нов етап на развитие, така че, искате или не, промените сами ще дойдат при вас.

ВЕЗНИ

Коригирате стореното

Изпитвате страх да продължите напред, защото вчера разбрахте за една голяма грешка, която сте допуснали неотдавна в службата. Е, не се страхувайте, а се помъчете да оправите нещата. Звездите са на ваша страна и ще ви помогнат в тази идея. В следобеда ще намерите начин за корекция.

СКОРПИОН

Действайте

Днешният ден е спокоен за вас. Дарява ви с добро настроение, бодрост и сила. Още сутринта се заемете с важни професионални ангажименти. Не си позволявайте да мързелувате. Действайте. Опитайте да привлечете нови хора около себе си като свои съмишленици. Вие знаете как да се случи това.

СТРЕЛЕЦ

Правите сметка

Отстрани изглежда сякаш не правите нищо важно и съществено. Сякаш се занимавате само със свои собствени дела, които не касаят колектива в службата. Всъщност е така. Днес сте заети с подредбата на своя личен бюджет, защото имате намерение съвсем скоро да инвестирате пари в нещо важно.

КОЗИРОГ

Отличен ден

Заредете се с положителна енергия още със ставането. Очаква ви благоприятен ден, през който ще ви се случат накуп няколко хубави неща. Усмихвайте се често, за да предизвиквате същото и у другите хора. На работното място сте енергични и амбицирани да се заловите с нещо ново, дългосрочно и внушително на вид.

ВОДОЛЕЙ

Предстартов период

За вас денят също ще бъде благоприятен, усмихнат и щастлив. Не блести с прекалена активност, но все още не е дошло вашето време да се изявявате. Време е за планове и стратегии. Днес е добър ден за уговаряне на условия. Възползвайте се. А вечерта си легнете рано, за да отпочинете.

РИБИ

Съдбата ви подкрепя

Понякога ви се случват неща, за които не можете да намерите рационално обяснение. Сякаш съдбата ви подкрепя и хвърля своята защита по пътя ви така, че да не срещате трудности. Е, днешният ден е един от тези, в които имате подкрепата на звездите и не ви е нужно да правите много, че да решите проблемите. Те сами отпадат от плещите ви.

Хороскоп за родените на 12 март – Честит рожден ден! Обърнете повече внимание на кариерата и професионалното си развитие през следващата една година. Ако не сте доволни от настоящата си работа, потърсете нова. Ще е за добро.

Тодор Емилов-Тео