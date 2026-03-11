Главният изпълнителен директор на „СпейсЕкс“ (SpaceX) и „Тесла“ (Tesla) Илон Мъск остава най-богатият човек в света за втора поредна година и може да стане първият трилионер в историята, сочи най-новата класация на американското списание „Форбс“.

Според изданието състоянието на 54-годишния предприемач се оценява на около 839 милиарда долара (приблизително 725 милиарда евро). Мъск е първият човек, чието богатство надхвърля прага от 800 милиарда долара.

В 40-ото издание на годишната класация на „Форбс“ са включени общо 3428 милиардери, което е с около 400 повече спрямо предходната година и представлява нов рекорд от началото на подреждането през 1987 г.

„Това е годината на милиардерите“, заяви главният редактор на „Форбс“ Чейс Петерсън-Уиторн. По думите му през последните дванадесет месеца броят на милиардерите се е увеличавал средно с повече от един на ден, като ръстът на фондовите пазари, стимулиран от развитието на изкуствения интелект, е довел до значително увеличение на богатството им.

През изминалата година състоянието на Мъск се е удвоило. Според изчисленията на „Форбс“ той разполага с повече средства от следващите трима най-богати хора в класацията взети заедно.

На второ място се нарежда съоснователят на „Гугъл“ (Google) Лари Пейдж със състояние от около 257 милиарда долара, следван от другия съосновател на компанията Сергей Брин с около 237 милиарда долара.

Четвъртата позиция заема основателят на „Амазон“ (Amazon) Джеф Безос с приблизително 224 милиарда долара, а на пето място е главният изпълнителен директор на „Мета“ (Meta) Марк Цукърбърг с около 222 милиарда долара.

Най-богатият германец остава основателят на веригата супермаркети „Лидл“ (Lidl) Дитер Шварц със състояние от над 67 милиарда долара. Той заема 29-о място в глобалната класация, след като година по-рано беше на 37-о място.

Сред увеличилите богатството си е и президентът на САЩ Доналд Тръмп. Според „Форбс“ състоянието му е нараснало с около 27 на сто през първата година от втория му президентски мандат и се оценява на приблизително 6,5 милиарда долара.

Основна причина за това са инвестициите му в криптовалути. В световната класация Тръмп заема 645-о място.

В публикация в социалната мрежа „Екс“ (X) Мъск наскоро коментира темата за богатството с думите: „Който и да е казал, че парите не могат да купят щастие, наистина е знаел за какво говори“. Изказването му предизвика широк интерес и събра милиони реакции в интернет.

БТА