Ирландка инициира първи Фестивал на козунака в региона

Първи и засега единствен в България Фестивал на козунака организира читалище „Съединение – 1879“ в павликенското село Бутово ден преди Великден, на 11 април. Началото на събитията е в 10,30 часа.

Идеята е на ирландката Джасмин Флийтуут. „Тя първо е живяла във Велико Търново, там е играла в различни танцови състави и знае българските хора. Над 10 години вече е наша съселянка и е много активна, самодейка е в Групата за обработен фолклор за акапелно пеене на три гласа към читалището. Тя основно се е заела с организацията на фестивала. Има контакти с англоговорещите в общината, така че се оформя нещо като международен фестивал. Друг чужденец, пак от нашето село, ще показва на малки и големи хватки и от бойните изкуства. Ще има и индийски танци и хоротека, така че ще бъде разнообразно и много интересно“, каза за „Борба“ секретарката на читалището Валентина Славева.

Програмата на Фестивала на козунака включва още хоротека и Фермерски пазар за свежи продукти и дегустации, който ще е на открито.

Акцент е конкурсната програма – за най-вкусен домашен козунак, конкурс за великденски костюм и за най-красиво боядисано яйце. А от 15 до 18 часа сцената е отворена за музикални и артистични изпълнения.

Записването за участие е до 6 април.

Ясна е датата и на друг атрактивен кулинар фестивал в Павликенско – Фестивалът на топалак чорбата и дебелите мезета в с. Недан. Той ще бъде на 25 април. „Очаква ви празник на вкуса, традициите и доброто настроение – с ароматна топалак чорба. Богата трапеза с дебели мезета, местни производители и много изненади. Запазете датата и поканете приятели, защото най-вкусните спомени се създават заедно“, канят организаторите от кметството и местното читалище.

Ана РАЙКОВСКА