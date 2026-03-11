сряда, март 11, 2026
подкаст студио
Дряново

Исторически музей Дряново стартира подкаст в собствено студио

БОРБА БГ 23 четения 0 Comments

Историческият музей в Дряново поставя началото на нова инициатива – музеен видео подкаст. За целите ѝ е обособено собствено студио, оборудвано с професионална аудио и видео техника. Името на подкаста е „Музеят говори“.

На снимката: Част от екипа на „Музеят говори“. Седнали от ляво надясно: Мая Денчева, студент във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и сътрудник на Музея, и Иван Христов, директор на ИМ – Дряново. Правостоящи: Венцислав Симеонов, ИМ Дряново, Христо Кабадиев, форма Динафос, Христо Петров, ИМ Дряново. 

Идеята е чрез него музеят да достигне до нова аудитория, да задълбочи ангажираността на посетителите, да предлага образователно и любопитно съдържание, да представя интересни истории за движимите културни ценности и богатството в музейните фондове.

„Музеят говори“ ще бъде едно достъпно, дигитално разширение на реалните музейни обекти и експозиции, ще бъде възможност за по-задълбочени разговори, ще търси връзки между историческия опит и днешните предизвикателства.

Наред с досегашните социални канали, подкастът ще информира за предстоящи събития и инициативи от културния календар на институцията.

Предвид бързата консумация на изобилието от повърхностна информация в днешно време, съдържанието на подкаста ще бъде и ценен извор за бъдещи изследователи относно личностите и процесите в нашето съвремие.

Постоянен фокус на новия формат ще бъде темата за ролята на музеите в един динамичен и бързо променящ се свят. В „Музеят говори“ ще участват специалисти от ИМ Дряново, както и гости – личности от обществения и културен живот, представители на национални институции, учени, изследователи и др.

Амбицията на екипа е да бъдe излъчван по един епизод седмично. Съдържанието ще бъде публикувано в YouTube канала на Исторически музей Дряново, както и в официалните профили в социалните мрежи.

Студиото на ИМ Дряново е оборудвано с професионална техника от българска компания с дългогодишен опит в областта на фотографската, видео и осветителната техника.

 

