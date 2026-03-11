Историкът и преподавател във ВТУ доц. Милен Михов е избран за председател на Македонския научен институт

Историкът и преподавател във Великотърновския университет доц. д-р Милен Михов е новият председател на Македонския научен институт (МНИ) в София.

Той наследява на поста медиевиста проф. д-р Георги Николов, който ръководи института от август 2020 до март 2026 г. Решението е взето с голямо мнозинство от Общото събрание на МНИ на 9 март в София.

Престижната институция обединява близо 100 български и чуждестранни учени в най-широк диапазон на научното познание – от историци до филолози, езиковеди и етнографи.

Македонският научен институт е със статут на неправителствена организация и е правоприемник на Македонския научен институт, основан през 1923 г. в София, с главна задача да проучва и да изследва миналото на Македония и на българското културно и историческо присъствие в тази област. Сред основните приоритети на екипа на Института е издаването на сп. „Македонски преглед“, чийто първи брой излиза през далечната 1924 г.

Цел в предстоящия мандат на доц. Милен Михов е индексиране на сп. „Македонски преглед“ в големите бази данни в научния свят, което според него ще е стъпка към популяризиране и достъпност до изследванията на учените от института и ще привлече млади изследователи.

Милен Михов е доцент по нова българка история в катедра „Нова и най-нова история на България” при Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Започва преподавателската си кариера в университета през 1991 г., като от 2007 до 2021 г. е помощник-ректор.

През месец април 2025 г. започва работа в Български исторически архив на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, където работи и днес на втори договор.

Повече от 30 години той е член на Македонския научен институт и на Съюза на учените в България.

Ана РАЙКОВСКА