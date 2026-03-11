Карате клуб „Етър“ е комплексен победител в международния турнир „България Карате Опън“

Велико Търново и Карате клуб „Етър“ бяха домакини на четвъртото издание на международния турнир „България Карате Опън“, който се проведе в ДКС „Васил Левски“.

Събитието е част от календара на Българската национална федерация карате и бе организирано с подкрепата на Община Велико Търново и БНФК. В надпреварата стартираха представители от шест държави- България, Гърция, Черна гора, Република Северна Македония, Румъния и Турция, представящи 47 клуба, с общо 935 участия в различните категории.

Турнирът се превръща в един от силните у нас и всяка година събира все повече спортисти.

В категория мъже и жени „Open“ силната международна конкуренция донесе победите и паричните награди на чуждестранни състезатели. При мъжете шампион стана Немая Микулич, вицeевропейски шампион, а при жените първото място спечели Вероника Костовска от Северна Македония.

Турнирът бе официално открит от заместник-кмета на Община Велико Търново Георги Недев, президента на БНФК Николай Цанев, директора на „Спортни имоти“ Петко Павлов и директора на ДКС „Васил Левски“ Александър Карачолев.

Карате клуб „Етър“ участва в надпреварата с 18 състезатели, които спечелиха общо 28 медала- 8 златни, 7 сребърни и 13 бронзови, като изпревариха с тима на СК „Цанев“. На трето място е друг клуб от старата столица- „Калоян“.

Благодарение на отличното си представяне клубът за първи път в историята си завоюва комплексната купа за най-много медали на турнира.

“Благодаря на Община Велико Търново, БНФК и всички спонсори за подкрепата, на състезатели, родители, доброволци, съдии, треньори и ръководители на клубовете”, коментира Николай Лесичков, старши треньор на КК „Етър“.