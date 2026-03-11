Къде ще спира токът в четвъртък, 12 март

На 12.03.2026 г., от 8:30 ч. до 14:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Велико Търново – ул. „Хаджи Димитър“ № 17 и № 17А.

В периода 12.03.2026 г. – 13.03.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Стражица – с. Кавлак, с. Любенци, с. Водно, с. Теменуга, с. Железарци.

На 12.03.2026 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Павликени: с. Михалци в района на МТП 7 Михалци.

На 12.03.2026 г., от 8:30 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Велико Търново: с. Русаля в района на МТП 3 Русаля.

В периода 12.03.2026 г. – 13.03.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на община Стражица – с. Благоево, с. Владислав, с. Балканци, с. Водно, с. Теменуга, с. Железарци, ФВЕЦ Орел Керамика с. Владислав, МТП ДАП гр. Стражица и МТП Бетонов възел гр. Стражица, ТП Пречиствателна, МТП Глобул с. Балканци.