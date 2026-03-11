Националният конкурс за ученици „Да опазим планетата чиста“ е отворен за участие

Творческата надпревара е в два раздела – изобразително изкуство и литература и е насочена към ученици от първи до 12-и клас, разделени в три възрастови групи. Целта ѝ е изграждане и изява на екологичното съзнание и възпитание у младите хора. Рисунките трябва да са върху картон във формат 35 на 50 см, като са позволени всички техники. В раздела за литература учениците могат да участват със своя приказка, кратък разказ или есе. Творби трябва да са с обем до три страници.

Всеки кандидат може да се включи и в двата раздела, но само с по едно авторско произведение. Срокът за представяне на творбите е до 10 април, а награждаването на отличените ще се състои в читалището на 21 април от 17:30 часа. Резултатите ще бъдат обявени и на официалната му страница във Фейсбук. Конкурсът се организира с подкрепата на Община Ямбол и Община Тунджа.

Преди дни от най-старото и най-голямо читалище в Ямбол обявиха и нова инициатива – „Празник на ямболското хоро”, в която са поканени да се включат танцови състави от различни населени места в страната. Те ще се представят на централния площад на 14 март, като в края на празника ще извият голямо общо хоро.

БТА