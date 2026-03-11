сряда, март 11, 2026
Община Елена започна пролетно почистване на града

БОРБА БГ 25 четения 0 Comments

С настъпването на пролетта Община Елена започна акция по почистване на храстовата растителност и оформяне на короните на брезите, които се намират на входа на града. Целта е да се подобри както визията на района, така и безопасността и видимостта по пътя.

Почистването се извършва от служители на Общинското предприятие „Благоустрояване“.

Съвсем скоро предстои и зацветяване на градинките и зелените площи с пролетни цветя, които ще направят град Елена още по-красив и приветлив както за жителите, така и за гостите на града.

