Община Елена започна пролетно почистване на града

С настъпването на пролетта Община Елена започна акция по почистване на храстовата растителност и оформяне на короните на брезите, които се намират на входа на града. Целта е да се подобри както визията на района, така и безопасността и видимостта по пътя.

Почистването се извършва от служители на Общинското предприятие „Благоустрояване“.

Съвсем скоро предстои и зацветяване на градинките и зелените площи с пролетни цветя, които ще направят град Елена още по-красив и приветлив както за жителите, така и за гостите на града.