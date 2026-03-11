Отличиха трима курсанти за участието им в полумаратона „Командос“ във Варшава

Курсант-старшина Стефани Георгиева, курсант-старшина Теодор Иванов и курсант-сержант Кристиян Василев от Националния военен университет „Васил Левски“ получиха плакети на учебното заведение от началника бригаден генерал д-р Станчо Кайков.

Те се представиха достойно на полумаратона „Командос“ в полската столица Варшава, където участваха по покана на ректора на Военнотехнологичния университет. И тримата се обучават във факултет „Сигурност и отбрана“ на НВУ във Велико Търново.

Наградите им бяха връчени по време на строевия преглед през март. Прочетени бяха и заповеди за повишаване във военно звание „майор“ на капитан Владимир Статев и на капитан Сивелин Славев – преподаватели във факултет „Сигурност и отбрана“.

Преназначен на длъжност „инструктор“ в Единен център за начална военна подготовка на НВУ „Васил Левски“ бе редник 3-ти клас Мирослав Ангелов. На него му бе присвоено и първо сержантско звание „младши сержант“.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимки: НВУ