Подредиха в изложба над 200 творби от конкурс за екслибрис във Факултета по изобразително изкуство

Атрактивната експозиция на творци от 38 държави беше открита от Областния управител Валентин Михайлов и Декана на Факултета проф.Светослав Косев

Валентин Михайлов, Областен управител на област Велико Търново участва в откриването на изложба с над 200 творби на участници в международен конкурс за екслибрис. Той приветства авторите и получи каталог с автограф от създателите на част от графиките.

Експозицията на творци от 38 държави бе представена от проф.Светослав Косев, Декан на Факултета по изобразително изкуство към Великотърновския университет. Тя беше представена на 11 март в зала „Янаки Манасиев“ на Факултета и ще остане там до 23 март.

Пътуващата изложба със селектирани творби от шестото издание на Международния екслибрис конкурс – Варна, по традиция гостува във Факултета по изобразително изкуство заради дългогодишните му връзки с форума. Преподаватели от катедра „Графика“ на университета редовно участват в конкурса и печелят различни награди.

През годините свои екслибриси за конкурса са изпращали проф. Христо Цацинов, Христо Керин, Христо Найденов, Тодор Овчаров.

Възпитаници на университета са и едни от най-добрите български художници, работещи в областта на графиката и екслибриса, които също участват във варненския конкурс. Сред тях са Петър Лазаров, Веселин Дамянов – Вес, Деница Иванова-Александрова, Петър Чиновски, Калоян Илиев – Кокимото и много други.

Пътуването на конкурсната изложба се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по програма „Създаване и/или разпространение – малки проекти 2025 г.“.

Организатор на Международния екслибрис конкурс – Варна е Фондация за изкуство „Йордан Петков“ в партньорство с галерия „Ларго“. В шестото издание на конкурса през 2025 г. графики за участие са изпратили рекордните 364 художници от 53 държави от целия свят. От тях селекционното жури е допуснало 178 художници за участие в конкурсната изложба и в разпределението на наградите.